CAXIAS DO SUL Notícia da edição impressa de 06/11/2019. Alterada em 06/11 às 03h00min Comércio apresenta alta nas vendas no mês de setembro

O Termômetro de Vendas do mês de setembro de 2019, realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul, foi divulgado na terça-feira e lançou as informações da economia do município durante o período. Os números mostram um crescimento de 5,16% entre os meses de agosto e setembro, resultado inferior aos 8,15% do mês anterior. O resultado surpreende o setor, já que o mês de setembro não possui nenhuma data comemorativa que sirva como vetor para vendas.

No acumulado de 12 meses, o resultado também é positivo (12,35%) e vem sendo apresentado pelo terceiro mês consecutivo. Segundo o assessor de economia e estatística da entidade, Mosár Leandro Ness, os segmentos como vestuário e farmácias, são os que mais sofrem com a sazonalidade. Por sua vez, automóveis, caminhões e materiais de construção estão em expansão. "No geral, estamos refletindo o bom momento da economia", afirma.

O estoque de dívidas no mês de agosto apresentou um movimento de queda, o que mantém a sequência de quedas iniciada no mês anterior. O estoque de dívidas apresentou -1,11%, contra 1,78% do mês anterior. No ano, o estoque de dívidas foi negativo em -6,72% contra -5,67% do mês anterior. O número pode ser explicado em razão do feirão para negociação de dívidas, que uniu empresas e clientes para renegociar débitos.

A evolução do emprego em setembro revelou um saldo negativo, com o fechamento de 137 postos de trabalho no comércio. Em função da redução no movimento de recuperação de emprego no município, o estoque acumulado de empregos também está reduzindo. Em doze meses, o saldo positivo acumulado é de 1.276 empregos.