Prazo para eleitores do município realizarem cadastramento biométrico para eleições termina no domingo

O Cartório Eleitoral de Tramandaí fará nesse final de semana o último mutirão para o cadastramento biométrico dos eleitores de Imbé, antes do prazo final, em 13 de novembro. O atendimento será das 9h às 16h, sem fechar ao meio dia, na avenida Caldas Júnior, 1750 - salas 103, 104 e 203), apenas para os eleitores de Imbé. O atendimento será feito por ordem de chegada. A intenção é facilitar a vida dos eleitores que têm pouco tempo nos dias úteis.

Conforme o chefe do Cartório Eleitoral da 110ª Zona Eleitoral do RS, Paulo Roberto Framil Fernandes, os documentos necessários para o procedimento são comprovante de residência (água, luz, telefone) e documento oficial com foto. O serviço de cadastramento biométrico para eleitores de Imbé ocorre apenas em Tramandaí, o posto de atendimento na Prefeitura de Imbé já foi desativado.

Quem não realizar o serviço terá o título eleitoral cancelado e ficará sujeito a alguns impedimentos como tirar passaporte e Carteira de Identidade ou de inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, ou ainda de renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Além disso, ficará impedido de receber benefícios sociais, como o Bolsa Família, dificuldades para obter empréstimos em bancos oficiais e participar de concorrência pública ou administrativa.

Faltando menos de um mês para o encerramento do prazo para o cadastramento biométrico, cerca de 64% dos eleitores de Imbé passaram pelo procedimento, índice considerado preocupante pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul. "Aquelas pessoas que vão deixar para o final terão sérios transtornos. Não haverá prorrogação, após o dia 13 de novembro, quem não fazer terá seu título cancelado automaticamente", alertou Paulo Roberto Framil Fernandes.