Parque de Exposições recebe Parada Livre, no domingo

O Parque de Exposições Assis Brasil receberá neste domingo a 12ª edição da Parada Livre de Esteio. O evento traz a temática mundial das paradas em 2019: Os 50 Anos de Stonewall, quando, em um ato de resistência, foi dado início ao movimento LGBT em todo o mundo. As atividades iniciam às 15h e se estendem até as 23h, e têm como principais objetivos celebrar a diversidade, o combate à discriminação e à homofobia e reforçar o pedido de respeito à comunidade LGBT. Os organizadores do evento ressaltam que a intenção é reunir todos que apoiam a bandeira da diversidade. O movimento contará com mais de 30 atrações, como shows de drag queens, grupos musicais e grupos de dança. Além disso, haverá também praça de alimentação. A entrada no parque com caixas de isopor, garrafas e materiais cortantes será proibida. É permitido levar bolsas térmicas, cadeiras de praia e cangas.