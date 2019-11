Festa das Rosas deve levar 140 mil pessoas ao Parque do Imigrante

A Cmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sapiranga aposta na Festa das Rosas como um grande atrativo de pblico para o municpio. O comrcio recebe o evento de forma positiva, j que h a circulao na cidade de visitantes de diversas partes do estado. So aguardadas 140 mil pessoas nos eventos.

Nos cinco dias da Festa das Rosas, que acontece em Sapiranga, sero cinco shows nacionais, com acesso gratuito. O evento ser nos dias 9, 10, 15, 16 e 17 de novembro no Parque Municipal do Imigrante. "Esta festa representa um grande momento no s para o comrcio, mas tambm para todos os moradores que podem desfrutar de cinco dias de diverso e festa" afirma a presidente da CDL Sapiranga, Clarice Strassburger.

Para a prefeita municipal, Corinha Molling, o evento que cresce a cada ano, tm uma importncia relevante para a cidade. "Para este ano, com a pluralidade de convidados, a expectativa de que Sapiranga esteja repleta de visitantes e que os sapiranguenses possam desfrutar deste momento que nico" disse. O ingresso gratuito ser possvel atravs de convnio da prefeitura com o Ministrio do Turismo

No Parque do Imigrante ser montada uma infraestrutura completa para receber milhares de visitantes por dia, com variado cardpio na rea de alimentao (comida colonial no almoo e janta e produtos da regio, como cuca, pes e bolinhos de batata), banheiros extras e feiras de artesanato e produtos da cidade e regio, alm de servio de atendimento em sade e segurana reforada com a Brigada Militar. Tambm h o espao verde, com mostra de trabalhos do Centro Municipal de Estudos Ambientais (Cemeam) de Sapiranga e vendas de mudas de rvores.

Os palcos Popular e do Rock, alm do Lounge das Rosas, um espao mais intimista, com food truck, cervejas artesanais, e um palco com msica acstica ao vivo. Tambm ter o tradicional parque de diverses e o espao coberto que abriga brinquedos inflveis com entrada gratuita para as crianas. Os shows nacionais tambm so destaque. No dia 9, o pagodeiro Thiaguinho ser a atrao. J no dia 10, os sertanejos Jads & Jadson. No outro final de semana, os shows sero de Fernando & Sorocaba, alm de Joo Bosco & Vincius e Yasmin Santos.