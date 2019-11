Feira do Livro prossegue até esta sexta-feira

Leituras, apresentações artísticas, bate-papos e shows tomam conta da Praça Ari Luz, no centro de Minas do Leão. Até esta sexta-feira, ocorre a 15ª Feira do Livro do município, que neste ano tem a professora Loracy Lapinski como patronesse. Um dos destaques da programação é o bate-papo e sessão de autógrafos com o cantor, compositor e escritor Duca Leindecker. Além disso, durante todo o evento, será realizada uma exposição de fotos antigas e atuais da cidade, da fotógrafa Andréia Moraes dos Santos. Apresentações das escolas, grupos de teatro e dança, bandas e artistas complementam as atrações, que se somam às centenas de livros à venda na praça. As atividades são gratuitas.