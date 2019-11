Mutirão irá revitalizar praça em prol de ação contra violência infantil

Cidade que está entre as três com maior índice de crimes contra a liberdade sexual de crianças e adolescentes, Montenegro vive um movimento espontâneo de alerta para esta realidade. Por iniciativa de jovens empreendedores locais, um mutirão acontece nos dias 09 e 10 de novembro, na rua Doutor Flores, para trazer cor e leveza ao alerta sobre o tema da violência sexual infantil. O projeto inclui a revitalização do espaço com apoio da prefeitura de Montenegro e voluntários, além da pintura de muro ilustrado pelo artista Stefan Fernandes.

A inauguração do que será chamado de "Vale do Acolhimento" acontece no dia 21 de novembro em evento com especialistas na sensibilização sobre o abuso, artistas e convidados. A iniciativa surgiu dos jovens inovadores da Dobra, empresa que produz carteiras 100% recicláveis e reverte R$ 1,00 da venda de cada unidade para projetos sociais. No que chamam de 'fazer local para inspirar global', o grupo de designers, estilistas e outros talentos plurais da empresa buscam a transformação social para além da relação comercial.

"Eu tinha uma inquietação de um novo modelo de negócio. Na ideia da teoria da abundância, que todo mundo pudesse ter colaboração e ganhasse junto. Sem incentivo à competição. Coloquei isso em prática ainda na faculdade e hoje agregamos um time e muitos multiplicadores da nossa ideia", comenta o fundador da Dobra, Augusto Hommerding Massena.

Desde a arrecadação do recurso até o agendamento do mutirão foram menos de 4 meses, tempo suficiente para trazer esperança às crianças e adolescentes da comunidade. "Tivemos um cuidado em não expor à vítimas e encontrar um caminho lúdico e divertido para que elas possam utilizar a praça e viver seu direito à infância, bem como envolver os professores das escolas locais como multiplicadores da causa" explica Juliana Maciel, da Smile Flame, empresa que dá vida aos projetos sociais junto à Dobra. O objetivo é que, após a intervenção do mutirão e a entrega do Vale do Acolhimento revitalizado, as escolas trabalhem as questões educativas para conscientizar familiares e abordar as crianças na rotina diária.