Feirão pretende ofertar mais de mil vagas de emprego em empresas da cidade

Aproximar interessados das vagas de emprego disponíveis na região é o principal objetivo da Vitrine de Oportunidades, evento que acontece no sábado, no Shopping Lajeado. O feirão de empregos funcionará das 10h às 18h, e contará com cadastramento de currículos, palestras e brinquedos para crianças. A Vitrine de Oportunidades é realizada pela Sindilojas Vale do Taquari e pela empresa Plumby, e conta com apoio da prefeitura de Lajeado para oferecer novas oportunidades.

No sábado, quem procura por uma oportunidade no mercado de trabalho poderá cadastrar seu currículo em uma plataforma online e concorrer às vagas de emprego disponíveis, que serão ofertadas por empresas dos setores do comércio, indústria e serviços de diversos municípios da região. De acordo com o perfil e características das vagas, o próprio sistema filtrará os currículos dos candidatos e fará uma pré-seleção, que será encaminhada posteriormente às empresas participantes.

A expectativa é ofertar mais de mil vagas e cadastrar cerca de dois mil currículos. Além do cadastramento, a Vitrine de Oportunidades contará com palestras de postura profissional e de elaboração de currículos. Ainda, haverá brinquedos para crianças e serão oferecidos exames de saúde, bem como palestras para os frequentadores do feirão. A iniciativa é apoiada por entidades locais do comércio, indústria e de desenvolvimento

Empesas dos setores de comércio, indústria e serviços interessadas em cadastrar vagas de emprego devem entrar em contato pelo telefone (51) 3748-5723 ou pelo e-mail executiva@sindilojas-valedotaquari.com.br. O procedimento é gratuito. Já o interessado deve apresentar seu currículo (impresso ou em formato digital), que será cadastrado na plataforma online de forma gratuita. O currículo também poderá ser elaborado no local do evento.