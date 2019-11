Evento reúne projetos criados por alunos da rede de ensino público

A partir desta terça-feira, milhares de estudantes da rede municipal de ensino de Santa Maria passarão pelos estandes do Park Hotel Morotin, onde ocorrerá o 2º Espaço Educar e Empreender. Até quarta, a expectativa da prefeitura é de que passem pelo local mais de cinco mil pessoas, entre alunos, professores e comunidade escolar. O evento é a maior ação da secretaria de Educação e, como na sua primeira edição, promete ser sucesso de público e de apresentações de projetos nas mais variadas áreas de conhecimento que os alunos têm contato.

Cerca de 600 professores das 80 escolas da rede estão inscritos no Espaço Educar e Empreender. Concomitantemente ao evento, os educadores participarão da 8ª Parada de Formação da Rede Municipal de Ensino. Ao longo dos dois dias de evento, serão apresentados mais de 70 trabalhos na VI Mostra Pedagógica de Trabalho, e cerca de 50 projetos na V Feira de Ciências, Tecnologia e Sustentabilidade. Ainda, serão feitos 42 relatos de experiências. Também serão apresentados projetos no Seminário de Práticas Pedagógicas da EJA e na X Jornada Municipal de Educação Socioambiental.

Ressalta-se que a proposta da Secretaria de Município de Educação é de que cada escola participe do evento dentro do chamado "Stand da Escola", em que estarão expostas as construções pedagógicas das instituições. Assim, serão oportunizadas a participação e a socialização das práticas desenvolvidas no âmbito educacional santa-mariense dos programas desenvolvidos, em que o protagonismo seja dos estudantes da rede municipal.