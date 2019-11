Panvel abre 258 novas vagas para filiais durante o veraneio

Com a alta do movimento registrada em suas lojas do Litoral gaúcho durante o último verão, a Panvel já se prepara para a próxima temporada. A rede acaba de abrir 258 vagas para contratação imediata nas principais praias da região. São vagas para os cargos de Assistente de Atendimento (cerca de 90% do total), Farmacêutico (5% do total) e Ajudante de Limpeza (5% do total de vagas). Há oportunidades em 13 cidades, com destaque Capão da Canoa (69 vagas), Tramandaí (33) e Xangri-lá (28). Os interessados podem se candidatar através do site (www.grupodimed.com.br), na opção "Carreira", onde estarão as vagas divulgadas. Interessados também podem entregar os currículos diretamente nas lojas. Atualmente, a Panvel conta com aproximadamente 5.600 colaboradores e, a rede já gerou aproximadamente 600 novos empregos neste ano.