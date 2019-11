VALE DO SINOS Notícia da edição impressa de 04/11/2019. Alterada em 04/11 às 03h00min Roteiro turístico é lançado com festa para exaltar cultura alemã

Com a presença do cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre, Thomas Schmitt, nove cidades da região deram a largada oficial ao Vale Germânico: Caminhos da Imigração, nesta sexta-feira, 1º de novembro, no Largo da Igreja de Pedra, na comunidade São José do Herval, distrito de Morro Reuter, com uma festa típica alemã com direito a comida, chopp e atrações culturais. O Vale Germânico identifica e define o Vale do Sinos no mapa do turismo nacional remetendo à origem germânica das cidades e sua cultura. Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, Ivoti, Morro Reuter, Novo Hamburgo, Santa Maria do Herval, São Leopoldo e Sapiranga integram a região.

A criação do roteiro turístico foi uma elaboração e atualização do Mapa Brasileiro de Turismo, através de uma iniciativa da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos (Amvars) e do Consórcio Público Sinos. Para a prefeita de Novo Hamburgo e presidente da Amvars, Fátima Daudt, a data é muito especial e uma conquista de todos. "Foi um longo trabalho e muito sigiloso também, pois essa marca é muito estratégica e outras regiões do país estavam na disputa. Parabenizo todos os envolvidos, os gestores culturais e toda a dedicação e parceria das nossas cidades no projeto do Vale Germânico", disse.

São Leopoldo, berço da colonização alemã no Brasil, esteve representada pelo prefeito Ary Vanazzi que junto com os demais gestores municipais destacou a importância da iniciativa e da cooperação dos municípios. "Foi tomou uma decisão muito importante de unificar essa ideia dos municípios em torno da imigração alemã, isso vai ser muito importante no desenvolvimento, é um passo significativo pensando a região como um todo, de forma coletiva", contextualizou.

O cônsul-geral da Alemanha, Thomas Schmitt, falou da satisfação como representante alemão, prestigiar o lançamento festivo de uma região do país em homenagem aos seus imigrantes. "Isso que está sendo feito hoje é histórico, quero colocar o consulado à disposição de vocês, na busca de recursos, de cooperação, de divulgação, tenho um carinho e uma acolhida muito especial aqui nesta região".

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico de São Leopoldo, Rafael Souza, o Vale Germânico vai impulsionar o turismo na região. "Temos um importante grupo de cidades de imigração alemã, e o Vale é uma forma de resgatar a cultura, as origens desse povo, que começou a desenvolver a região, nosso turismo tem muito a ganhar com esse projeto, São Leopoldo está caminhando rumo aos 200 anos da imigração alemã no Brasil, e essa proposta consolida esse projeto de debate mais próximo entre as cidades e de fortalecimento da cultura e construção coletiva", afirmou.