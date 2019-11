IPTU 2020 terá desconto de até 12% em cota única

A prefeitura de Pelotas dará desconto de 12% para o contribuinte que pagar o IPTU 2020 em parcela única até o dia 20 de dezembro, e de 5% para o pagamento realizado até 20 de janeiro de 2020. A guia para quitação do tributo em cota única já está disponível no site da prefeitura.

Até o dia 10 de dezembro, todos os contribuintes receberão em casa o carnê do imposto. Quem não receber o documento até esta data, pode, também, obter junto à secretaria da Fazenda. Aqueles que optarem pelo parcelamento do imposto, começarão a pagar no dia 10 de janeiro de 2020, em até dez vezes. Destaca-se que, neste caso, a primeira parcela vence em 10 de janeiro e a segunda apenas em 10 de março de 2020.