PELOTAS Notícia da edição impressa de 04/11/2019. Alterada em 04/11 às 03h00min Feira do Livro do município abre com boa presença de público

O primeiro fim de semana da Feira do Livro de Pelotas, aberta na quinta-feira, teve boa movimentação de leitores na Praça Coronel Pedro Osório. O evento, que segue até o dia 17 de novembro, tem a historiadora e professora da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Fernanda de Oliveira, como patrona da feira. Ela é a primeira mulher negra a ocupar o posto.

Com o tema "Saberes e fazeres, escrevendo nossa história", a patrona Fernanda Oliveira e o homenageado Aldyr Garcia Schlee dão o tom da 47ª edição. Fernanda enfatizou o papel da família e dos exemplos cotidianos para investir na carreira de escritora há cerca de 20 anos; e das raízes negras que a inspiram, falando das lutas contra o racismo e preconceito a partir do olhar de uma moradora do Laranjal.

Schlee, por sua vez, ganhou voz nas palavras do filho, que lembrou da necessidade de sonhar e de compartilhar os sonhos e realidades, em discurso dedicado a todos os professores e autores. Esse seria o desejo, conforme Andrey, de quem "sonhou, desenhou e escreveu muito durante todos os 84 anos", lançando 13 livros e integrando 25 coletâneas.

"Que honra e alegria ter uma intelectual poderosa, talentosa, mulher e negra como nossa patrona da Feira. E Schlee era uma figura da nossa Feira do Livro, da nossa cidade. Com um olhar sensível e suave, mas que tinha tanto poder, para falar das coisas que importavam", pontuou a prefeita Paula Mascarenhas, sobre as escolhas da Câmara Pelotense do Livro para representar esta edição. De segunda a domingo, a Feira do Livro de Pelotas funciona das 13h às 21h (livrarias) e das 13h às 22h (Tenda Cultural e Praça de Alimentação).