Comissão deve realizar cortes em áreas do Hospital São Sebastião

"Para que o Hospital São Sebastião Mártir (HSSM) possa crescer, ele precisa estar primeiro saudável". Foi com esta frase, que a auditora da prefeitura e integrante da Comissão de Apoio à Gestão Administrativa, Financeira e Operacional do HSSM, Juliana Marcuzzo, endossou o plano de apoio à casa de saúde apresentado para lideranças, entidades e comunidade na Sede da Associação do Hospital na semana passada.

Criada há um mês, a comissão estudou a saúde financeira da instituição e encontrou um descompasso entre o crescimento da receita e da despesa. Conforme apresentação dos dados, no período 2014-2018 a receita cresceu em termos reais 4,45% e a despesa 16,20%, uma média anual de crescimento de 1,12% na receita ante 4% na despesa. "Este descompasso causou o resultado deficitário crescente da instituição que, a cada ano, agrava mais a sua liquidez, ou seja, capacidade de pagar suas obrigações", explicou Juliana.

O relatório detalhado no encontro identificou ainda obrigações em atraso de R$ 2,2 milhões e um déficit de caixa médio mensal considerando o período janeiro-junho 2019 de R$ 650 mil. "Atualizados os números para o mês de outubro as obrigações em atraso somam R$ 2,5 milhões e o déficit mensal pode chegar a R$ 900 mil em função de variações no ingresso das receitas".

A comissão, durante a apresentação, mostrou diversas ações para conseguir atingir a meta e reduzir os custos e a dívida da casa de saúde. Uma delas é a redução dos custos com profissionais. Outra ideia é analisar a estrutura administrativa por setor, visando identificar redução de pessoal e fazer a implementação das mudanças. O grupo ainda sugeriu a redução do valor das gratificações de chefia, reduzindo por um período de seis meses em 50% as gratificações, bem como reduzir horas extras concedidas para cobertura dos períodos de folga dos profissionais que atuam em regime de trabalho 12 x 36 horas.

Outra medida, que já começa a vigorar a partir de agora é a retirada de um o plantonista de 12 horas do pronto atendimento redirecionando os pacientes com grau de risco azul e verde para a UPA. Reduzir também gastos com honorários médicos em 10% e revisar a verba de insalubridade mediante laudo técnico e devida implementação.

O Poder Executivo, visando maior transparência na gestão dos recursos que serão buscados para a recuperação financeira do HSSM, instituirá um Fundo Especial através do qual ingressarão os aportes que venham a ser realizados pelos Poderes Públicos, recursos de doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas e que serão realizados repasses na forma de subvenção social ao hospital para custeio das despesas previamente definidas em Plano de Trabalho.