Aparelho irá dobrar número de exames cardio e neurovasculares

O Hospital Universitário de Canoas passa a contar com um segundo aparelho Angiógrafo. O equipamento, um dos mais modernos em funcionamento, que realiza diagnóstico em alta definição de problemas nas áreas cardiovascular e neurovascular, é um importante aliado para o diagnóstico de doenças como infarto e acidente vascular cerebral (AVC). Com a inauguração do equipamento, o Hospital Universitário irá dobrar a capacidade de produção destes exames e diminuirá a fila de espera.

O Angiógrafo é um aparelho de raio-x, que permite a obtenção de imagens de tudo o que se passa no sistema vascular. Através do angiógrafo, por exemplo, o médico pode confirmar suspeitas de lesões ou aneurismas em veias e artérias, elaborando um diagnóstico preciso. O equipamento foi repassado pela prefeitura de Sapucaia do Sul para Canoas e é um dos mais modernos em atuação no país. O secretário da Saúde de Canoas, Fernando Ritter, agradeceu ao município de Sapucaia e à secretaria de Saúde do estado pela doação. "O Angiógrafo custa quase R$ 3 milhões e representa um dos maiores investimentos em equipamentos das história do Hospital Universitário", disse.

Além disso, o Hospital Universitário voltou a oferecer os exames cardiológicos Holter e Teste Ergométrico. Os procedimentos, que não eram realizados no local desde 2013, tornaram a ser fornecidos aos pacientes. e acordo com o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, o novo equipamento representa mais qualidade ao atendimento prestado à população. "O aparelho que recebemos é de alta tecnologia e que irá nos permite ter imagens de todo o sistema vascular dos pacientes. Ele vai ajudar a salvar vidas, a atender pacientes de emergência e que aguardam na fila", destaca.

Os novos equipamentos se somam às melhorias realizadas nos últimos meses no Hospital Universitário, como a Clínica de Saúde da Mulher, espaço que atende 24 horas urgências e emergências obstétricas. Na clínica, também são realizados partos e atendimentos às vítimas de violência. O número de procedimentos cirúrgicos, cirurgias e exames vem crescendo nos últimos meses no hospital. Em breve, também serão inaugurados 10 leitos de UTI e a Clínica de Saúde da Criança, além de diversas outras melhorias na estrutura e na assistência aos cidadãos.