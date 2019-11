Prédio da Biblioteca Municipal é interditado após chuvas da semana

As fortes chuvas dessa semana agravaram os problemas estruturais do atual prédio da Biblioteca Pública de São Sebastião do Caí. Para preservar a segurança dos servidores e freqüentadores do espaço, a secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto determinou a interdição temporária do local.

Segundo o secretário de Educação, Elton Fernandes, a medida é preventiva. "Assim como foi divulgado na semana passada, quando se anunciou o aluguel de um novo prédio para a biblioteca, o atual endereço não tem mais condições de uso. As chuvas dos últimos dias agravaram os problemas no telhado e as goteiras e infiltrações aumentaram. Diante disso, o espaço está fechado pelo menos até o início da próxima semana, quando será reavaliado." A biblioteca pública caiense abriga atualmente um acervo de mais de 27 mil livros e contra com 4,7 mil sócios ativos, que fazem retiradas e devoluções semanalmente.

Nesta quinta, o movimento no local foi apenas para receber devoluções e também explicar a situação aos leitores que foram até a biblioteca. Um cartaz informando o fechamento temporário foi fixado na porta de entrada do prédio, que pertence aos Correios, o que impede a prefeitura de fazer as obras estruturais necessárias. "Vamos cumprir os prazos legais do processo de chamamento público feito para definir o novo endereço. Se tudo correr dentro do previsto, a intenção é fazer a mudança da biblioteca até o fim do ano", completa o secretário Elton.

Instalado no Centro da cidade, o prédio que hoje abriga a biblioteca pertence aos Correios e, segundo o secretário municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Elton Fernandes, este é o primeiro problema do local. "Por ser imóvel federal, não podemos fazer obras estruturais ou reformas mais amplas e um dos principais problemas do local está no telhado, que precisa ser amplamente reformado.", explicou. Por esse motivo, a biblioteca mudará de local de local.