Região dos Altos Montes se estrutura para trazer mais turistas em 2020

Área é a maior produtora de uvas do Brasil, com 80 milhões de quilos /FABIAN/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Com o objetivo de potencializar o enoturismo na região dos Altos Montes, localizada nas cidades de Flores da Cunha e Nova Pádua em 2020 e tornar o destino ainda mais atrativo aos visitantes, as dez vinícolas que compõem a Associação de Produtores dos Vinhos dos Altos Montes (Apromontes) estão investindo em infraestrutura e traçando projetos para um calendário turístico ainda mais movimentado. Construção de restaurante e espaços para eventos, reformas e criação de estrutura para receber os turistas já estão sendo implementados pelas vinícolas

A região é a maior produtora de uvas e vinhos do Brasil, chegando a produzir mais de 80 milhões de quilos de uva e 45 milhões de litros de vinho numa só safra, de acordo com o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin). Desde 2002, faz parte da rota de enoturismo da Serra Gaúcha, ampliando as opções de destino para quem busca belas paisagens, cultura italiana e degustação de vinhos finos. As empresas locais estão investindo para receber turistas. A Boscato está desenvolvendo um espaço para eventos nos vinhedos, e a Fabian está construindo um restaurante que deverá atender cerca de 80 pessoas todos os dias.

"Nós estamos investindo pois acreditamos no potencial da nossa região, de belezas naturais, bons vinhos, boa gastronomia, na receptividade do nosso povo. Queremos que todos possam conhecer essa parte da Serra Gaúcha ainda não tão explorada, mas que pode ser tão encantadora, charmosa e surpreendente para os visitantes", explica o presidente da Apromontes, Giovani Fabian.

A Rota dos Vinhos dos Altos Montes é um dos destinos mais charmosos da Serra Gaúcha. Chegando a altitudes de 600 a 800 metros, reúne paisagens exuberantes que mesclam montes e vales. Além de oferecer o que há de melhor da cultura e culinária italiana, a região também é responsável por uma alta qualidade de vinhos finos, premiados e reconhecidos em todo o mundo. Atualmente, é contemplada com o registro de Indicação de Procedência (IP) dos Altos Montes.