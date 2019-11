Ações são intensificadas após semana de chuva

Na semana passada, Pelotas viveu situação atípica. Chuva, descargas elétricas e ventos acima das previsões desencadearam alguns transtornos na cidade e na colônia, que são resolvidos ou eliminados. Enquanto ocorria o grande volume de precipitações, o município manteve iniciativas emergenciais em todas as regiões.

As três Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que tiveram o funcionamento prejudicado por falta de energia elétrica ou dificuldades de acesso (Dunas, Navegantes e Laranjal), retornaram ao atendimento normal. O mesmo ocorreu com as escolas da zona rural. A Defesa Civil, após participar da destinação de lonas a três famílias que pediram o material para cobrir suas moradias, não recebeu mais nenhuma solicitação de ajuda ou chamado emergencial.

A secretaria de Desenvolvimento Rural deu início imediato a ações isoladas em pontos críticos de estradas que tiveram de ser interrompidas. A colocação de cascalho em alguns trechos e a limpeza das laterais já começou. Além disso, há o trabalho de sinalização. As pontes dos Primos, Bedhum e Pimenta, no 4º distrito, Triunfo, estão interrompidas. No 7º distrito, Quilombo, foi interditada a estrada do Andrade e bloqueada a ponte Santa Maria, na Vila Nova. Para solução, as administrações distritais iniciam a colocação de aterro onde a água já escoou.

Além disso, todas as Estações de Tratamento de Água estão funcionando normalmente. No canal Santa Bárbara, nas imediações do Terminal Rodoviário, funcionários e retroescavadeira trabalham na limpeza, retirando excesso de vegetação e lixo acumulado no leito, para otimizar a vazão das águas. As casas de bombas têm plantões durante 24 horas, com a meta de monitorar o bom funcionamento e recolher o lixo conduzido às grades, pelos canais de macrodrenagem, a fim de evitar danos à parte mecânica.