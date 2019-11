Município firma convênio na área da saúde

Há alguns anos, municípios da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde (5ªCRS) estavam desassistidos nos atendimentos de alta complexidade na área da traumatologia. Enfim, uma solução para este empasse parece se desenhar. O prefeito de Paraí, Gilberto Zanotto, esteve em Farroupilha, na presença de outros prefeitos da região e da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, para a assinatura a Portaria Estadual de Custeio da traumatologia de alta complexidade do Hospital São Carlos, em Farroupilha.

A partir desta sexta-feira, a instituição passa a ser referência em alta complexidade em traumatologia e ortopedia para 34 municípios da região, incluindo Paraí. Juntos, os municípios somam uma população de cerca de 500 mil pessoas. O hospital vai abrir as portas para o atendimento de casos de urgência e emergência e, posteriormente, também irá receber as demandas de cirurgias eletivas, que são casos que não são considerados de urgência.

O valor do contrato para o atendimento dos casos de alta complexidade da área da traumatologia e ortopedia por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) é de aproximadamente R$420 mil por mês. Desse valor, um terço será pago pela União, um terço pelo Estado e o restante pelo conjunto dos 34 municípios beneficiados. Para estes atendimentos, o Hospital São Carlos disponibilizará oito leitos para essas duas especialidades, com capacidade de ofertar 15 mil consultas e mais de mil cirurgias por ano.

Para o prefeito Gilberto Zanotto, essa é uma grande vitória. "Enfim, parece que encontramos uma solução para o atendimento dos mais de 30 casos de alta complexidade em traumatologia e ortopedia que existem no nosso município. Há tempos, nós prefeitos buscamos uma referência para o encaminhamento dos casos de alta complexidade. Agora, temos o Hospital São Carlos de Farroupilha que prestará esse atendimento aos municípios que estavam desatendidos por todo esse tempo", afirma o prefeito.

Ainda em Farroupilha, Zanotto entregou à secretária Arita Bergmann um ofício que reforça o pedido para tornar o Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida, de Paraí, referência microrregional para os serviços de partos via SUS.