Feira Municipal do Morango pretende valorizar produtores locais

Para estimular o consumo do morango produzido na zona rural do município, facilitar o acesso ao consumidor, valorizar o produtor e levar à população um produto de qualidade, a prefeitura, por meio da secretaria de Desenvolvimento Rural, dá início nesta sexta-feira à Feira Municipal do Morango. A comercialização será feita em bancas com pontos fixos e itinerantes, com alcance ao Centro e a outros bairros da cidade. O evento se estende até o dia 17. A 3ª Festa Municipal do Morango será realizada nos dias 9 e 10 de novembro, na Comunidade Redentor, Monte Bonito, 9º distrito de Pelotas, na Estrada da Gama. Organizadores aceleram os preparativos, e o evento é parte promocional. "A Feira é uma estratégia para garantir a venda direta do produtor ao consumidor, popularizar o consumo e divulgar, inclusive no mercado fora de Pelotas e também do Estado, a qualidade da fruta produzida em Pelotas", esclarece o secretário de Desenvolvimento Rural, Jair Seidel.