Vítimas atingidas por chuva de granizo recebem atendimento psicológico

Atendimentos psicológicos estão sendo realizados às vítimas da tempestade de granizo que ocorreu há duas semanas, em Lagoa Vermelha. Ao todo são nove psicólogos voluntários que farão o acolhimento terapêutico tanto para adultos e idosos, quanto para crianças e adolescentes. O objetivo é auxiliar os atingidos a como saberem lidar com sentimentos de estresse e abatimento.

"É um desafio diferente que exige novas atitudes, comportamentos e tomadas de decisões", explica a psicóloga Melissa Aliprandini. Segundo ela, o intuito da atividade é ajudar as pessoas a pensarem e refletirem, e principalmente, conseguirem recomeçar, pois elas perderam alimentos, roupas e moradia. "É preciso saber lidar com a situação", aponta.

Além do apoio a adultos e idosos, as crianças também receberão essa ajuda, mas de uma forma diferente. "Trabalharemos com oficinas terapêuticas nas escolas que estão localizadas em áreas atingidas por granizo", diz. Esses jovens apresentam sintomas de ansiedade, vontade de chorar, preocupação e dores no corpo, ilustra Melissa. "As crianças se espelham nos pais e adultos que estão ao seu redor e, consequentemente, indica que não compreendem o contexto em que vivem", enfatiza.

O atendimento para crianças e adolescentes está sendo desenvolvido em duas etapas: inicialmente em grupos e, caso seja necessário, ocorrerá de forma individual - com o acompanhamento dos pais ou responsáveis. Até o momento três escolas estão confirmadas para apoio em grupos: Professora Lea Beatriz de Quadros Dolzan, Alda de Lourdes Seben Pereira e Professora Delfina Loreiro.