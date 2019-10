Procon instaura processo contra empresas de telefonia

O Procon Caxias do Sul instaurou um processo administrativo coletivo contra a Claro S.A. e a Info Cell Comrcio de Celulares Ltda., aps o recebimento de mais de 50 denncias de consumidores. As reclamaes apontaram adulterao unilateral de contratos e indcios de fraudes contra os clientes, com alteraes nos valores de pacotes e pagamentos acertados anteriormente.

De acordo com as denncias, os funcionrios das empresas falsificavam as assinaturas dos clientes, geravam novos contratos e alteravam valores que no estavam de acordo com o que o consumidor havia acertado num primeiro momento. Alm da reclamao no Procon, alguns clientes tambm registraram boletim de ocorrncia na Polcia Civil.

"Isso um desrespeito ao consumidor. Vamos investigar essas denncias, mas o que j temos conhecimento que foi realizada uma adulterao unilateral dos contratos, com pacotes e valores muito maiores do que os acordados com os clientes. Quem se sentir lesado deve procurar pessoalmente o Procon Caxias do Sul e registrar boletim de ocorrncia na polcia", explica o coordenador do rgo, Luiz Fernando Del Rio Horn.

O Procon Caxias do Sul ainda determinar o comparecimento de um representante legal das empresas para que preste esclarecimentos e informaes pessoalmente e diretamente ao rgo fiscalizador. Independentemente disso, o processo administrativo instaurado, assim como outros que venham a ser iniciados caso mais consumidores aportem ao Procon, segue e com possibilidade de sano administrativa, o que envolve multa.