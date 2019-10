Prefeitura anuncia investimento de R$ 10 milhões em segurança

A prefeitura de Canoas lançou ontem, no Paço Municipal, editais para aquisição de reforço para a segurança pública, com investimentos de até R$ 10 milhões. O valor é oriundo de um financiamento junto ao Badesul. O Executivo irá adquirir equipamentos e mobiliário para modernizar os espaços e as equipes que fazem parte das forças de segurança do município.

Serão investimentos na compra de 132 armas, incluindo armamento não letal, pistolas e 12 espingardas; 180 equipamentos de proteção, incluindo coletes e capa externas modulares. Além disso, serão adquiridos 30 equipamentos de rádio digital móveis para a Guarda Municipal, e 150 rádios digitais portáteis, sendo que 100 deles serão entregues para o uso da Brigada Militar. também serão compradas 10 motocicletas, sendo cinco para a Guarda e cinco para os policiais militares de Canoas.

O prefeito Luiz Carlos Busato afirma que o aprimoramento da tecnologia e a parceria com as entidades de segurança trazem efetividade na área para Canoas. "Nós estamos fornecendo equipamentos, para que a nossa Guarda Municipal tenha como trabalhar de forma adequada. Estamos implantando rádios digitais, por exemplo. Estamos aplicando inteligência. É uma contribuição do nosso município para a segurança pública. Se faz segurança com apoio da cidade, do Estado e da União", diz o prefeito Busato.

Também estão incluídos no pacote os móveis para a ampliação da sala do Centro Integrado de Comando e Controle e para a recém-criada Sala de Gestão de Crise, além de equipamentos para ampliação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM); e 100 computadores, distribuídos entre a Guarda Municipal, a Brigada Militar e a Polícia Civil. A prefeitura também investirá parte do valor na compra de câmeras de videomonitoramento.

O vice-governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, esteve presente no ato, e afirmou que, com o videomonitoramento que Canoas está implementando, os índices de criminalidade devem ter queda ainda maior. "Com o cercamento, nós teremos mais efetividade. É um equipamento que funciona de forma preventiva", lembra Ranolfo Vieira Júnior. Já o secretário municipal de Segurança Pública e Cidadania (SMSPC), Alberto Rocha, lembrou que a efetividade se dá pelo investimento ser constante. "Eu agradeço, em nome do grupo de segurança pública. Estamos comprando equipamentos, armamento, câmeras, entre outras coisas. Teremos um pacote de infraestrutura para as nossas forças de segurança, para darmos qualidade ao trabalho", comemora.