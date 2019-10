Acúmulo de chuva causa transtorno em bairros da cidade

O Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) seguiu as ações para amenizar os problemas causados pela chuva. Somente ontem, foram realizados onze atendimentos na rede de esgoto. Desobstrução de tubulação e limpeza de boca de lobo estão entre os serviços mais realizados. O Daeb também executou o conserto de uma rede de água que foi rompida pelo acúmulo de chuvas, no Tiarajú. O abastecimento no bairro foi prejudicado por causa do incidente. Moradores de São Martins e arredores também tiveram, nesta manhã, o fornecimento de água interrompido devido à falta de energia elétrica. Do início da manhã de terça-feira até as 9h da manhã de quarta, a Estação de Tratamento de Água registrou 77,3 milímetros de precipitação. O total de outubro já está em 340,4 milímetros, ultrapassando a média do mês, que é 205,9 milímetros.