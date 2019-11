A estrutura fsica da Escola Santo Antnio passa a ser propriedade do municpio de Garibaldi. O "presente de aniversrio ao municpio" foi anunciado pelo prefeito Antonio Cettolin. "A maioria dos garibaldenses j passou por este complexo, por isso este momento de muita emoo e ficar marcado na histria", afirmou o prefeito. O valor ser de R$ 3,650 milhes de recursos prprios sero investidos no prdio, dos quais R$ 1 milho j ser pago no prximo ms. Segundo Cettolin, a prioridade destinar o espao a iniciativas culturais, educacionais, grupos voluntrios e a manuteno da estrutura da instituio de ensino, que deve manter as atividades da escola estadual normalmente. "Nosso principal projeto para esta rea a to sonhada casa de cultura. Mas nossas ideias ainda abrangem a incluso de vagas para a educao infantil, espao para o desenvolvimento de aes voluntrias e um grande auditrio", enumerou o prefeito.