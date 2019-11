Três unidades de saúde do município terão horário de atendimento ampliado

Depois de tratativas em Brasília, o prefeito Eduardo Bonotto recebeu a confirmação de que o governo federal está atendendo mais um importante pleito de São Borja na área de saúde pública. Em três unidades de atendimento, na cidade, será implantado o programa 'Saúde na Hora', sob coordenação geral do Ministério da Saúde. Na prática, os atendimentos à população, nesses locais, serão ampliados para até as 20h.

A previsão é que as três unidades que terão os serviços ampliados serão as ESFs (Estratégias de Saúde Família) 4, no bairro Itacherê; 5, no bairro do Passo; e 9, no bairro Betim. O senador Luiz Carlos Heinze, que intermediou o contato entre município e a esfera federal, informou ao prefeito que no início de novembro sai a publicação no Diário Oficial da União, garantindo os atendimentos adicionais para São Borja. A expectativa é de que entre R$ 30 mil e R$ 50 mil sejam repassados pela União, mensalmente, para manutenção dos serviços.

Bonotto ressaltou que, na prática, além da decentralização das atividades de saúde, também será possível desafogar o fluxo de demandas ao Pronto-Socorro do Hospital Ivan Goulart. Por sua vez, o secretário municipal de Saúde, José Luiz Machado destaca que é preciso o detalhamento de regras sobre o funcionamento do novo sistema, mas não tem dúvidas de que será um ganho para a população. Entre as questões a serem ajustadas, uma delas diz respeito à equipe de atendimentos.

O chefe do Executivo municipal confirma que também segue tratando, em Brasília, sobre a abertura da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em São Borja. O prédio está pronto, dependendo de ajustes, mas para a UPA funcionar é preciso flexibilizar o horário de atendimentos, diante da limitação de recursos financeiros de manutenção.