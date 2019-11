Evento reúne corais de sete cidades em apresentação

O município de Colinas promoveu, na semana passada, o I Encontro de Coros tendo como anfitrião o Coral Municipal Infanto-Juvenil. A iniciativa ocorreu na Igreja Evangélico Cristo, da Comunidade Evangélica Corvo . Na oportunidade, além do coral da cidade, outros cinco estiveram participando: Coral Infanto-Juvenil da Sogipa, de Porto Alegre; Coral Jovem CantArte, de Salvador do Sul; Coral Infanto-Juvenil de Teutônia; Grupo Vocal Cantorias, do Colégio Gustavo Adolfo de Lajeado; e o Coro Cênico Encanta, de Caxias do Sul.

Conforme a secretária municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Aline Horst, o evento superou as expectativas. "Foi um dia maravilhoso. O canto coral entre crianças, adolescentes e jovens não é utopia", sustenta. O prefeito Sandro Ranieri Herrmann garantiu a continuidade do evento em 2020. "Foi uma primeira iniciativa. Pretendemos repetir no próximo ano exatamente para incentivar a cultura do canto-coral nos jovens. Estamos com um projeto iniciado ainda em 2018 no Grupo Coral Infanto-Juvenil no município e já estamos com mais de 20 meninos e meninas participando e fazendo belas apresentações por onde passam, como nos próximos dias quando representarão o município de Colinas em Capão da Canoa", enaltece.

O grupo de Colinas tornou-se Coral Municipal Infanto-Juvenil no ano passado. Desde seu início, é coordenado pela professora Claudia Thomas Queiroz, licenciada em Música e Pedagogia com técnica em regência coral. Atua como educadora musical e regência de coral desde 2002 em escolas e municípios do Vale do Taquari. O coral tem como objetivo despertar o gosto pelo canto coral, bem como representar o município em eventos da região.