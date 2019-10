Consórcio assumirá iluminação pública por cinco anos

A prefeitura de Cachoeirinha terá uma nova empresa para a prestação do serviço de reordenação de luminotécnica do sistema de iluminação pública, com o fornecimento de equipamentos. A disputa foi realizada por pregão presencial, e o vencedor foi o consórcio IP Brasil, formado pelas empresas Selt Engenharia e Mobit - Mobilidade de Iluminação e Tecnologia.

Conforme o prefeito Miki Breier, a contratação deve-se à necessidade da redução do consumo de energia elétrica do parque de iluminação pública do município e à redução das despesas para sua manutenção, promovendo aumento da sustentabilidade e eficiência. "As lâmpadas atuais serão substituídas por lâmpadas de LED, modernizando a iluminação das vias, praças e áreas públicas da cidade", aponta Breier.

São cerca de 10 mil pontos de luz e os equipamentos duram aproximadamente 15 anos. "O contrato com a nova empresa prevê uma economia mensal em torno de 15% do custo com iluminação, pois baixará de um valor estimado em R$ 444.536 para R$ 376.856", esclarece o superintendente de Compras e Licitações, André Balsemão. Outra vantagem é que a eficiência da luminária será maior do que praticada atualmente, trazendo uma maior luminosidade às regiões da cidade.

O contrato terá vigência por 60 meses. Ao final da vigência contratual, os itens locados instalados no parque luminotécnico se incorporam ao patrimônio da prefeitura de Cachoeirinha, não sendo devido nenhum tipo de indenização à empresa contratada. O primeiro pagamento será realizado somente após a total reordenação do parque luminotécnico, sendo atestado pela secretaria municipal de Planejamento e Captação de Recursos, que terá a função de fiscalizar o serviço e autorizar os devidos pagamentos.