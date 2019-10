Nova sede do Batalhão de Policiamento será inaugurada nesta quinta

A partir desta quinta-feira, o 33º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) de Sapucaia do Sul estará em nova sede. O espaço, que fica na rua Lindolfo Collor, no Centro da cidade, foi alugado pela prefeitura. A inauguração será às 16h. A iniciativa tem como objetivo melhor acomodar a corporação e qualificar o atendimento prestado à comunidade sapucaiense. A nova sede é provisória, e será utilizada até que o governo do Estado construa um quartel para a instituição, como contrapartida pela instalação do presídio no município. O novo prédio possui 957 metros quadrados de área construída, distribuídos em dois andares e um mezanino, além de um terreno com área coberta para estacionamento e um anexo para refeitório e vestiário. A nova sede do 33º BPM compreenderá alojamento masculino e feminino, auditório, salas administrativas, gabinetes, centro de atendimento de ocorrências, seção de logística, entre outros espaços.