Professores e pais de alunos da Escola de Educao Infantil V Babali, no bairro Marechal Rondon, em Canoas, conheceram o projeto de reforma total que a instituio receber. Na ocasio, o prefeito Luiz Carlos Busato, a vice-prefeita, Gisele Uequed, e a secretria da Educao, Neka Freitas, anunciaram o investimento de R$ 1,2 milho nas melhorias do prdio da escola, que tem quase mil metros quadrados. Busato destaca que a educao prioridade para a atual gesto. "Essa uma obra que resgata a responsabilidade que temos com a educao de qualidade de Canoas. Algumas escolas no recebiam melhorias h mais de 30 anos, o que um descaso com os canoenses", completa o prefeito. A reforma faz parte do Programa Canoas Mos Obra, que entre 2017 e 2018, j investiu R$ 20 milhes em escolas da rede