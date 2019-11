Atendimento médico em postos de saúde da cidade será ampliado em até 20 horas

Com o objetivo de melhorar e ampliar o atendimento nos postos de saúde mantidos pelo município, a prefeitura de Lajeado aumentou o número de horas com atendimento de médicos clínicos gerais em seis unidades, que terão de quatro até 20 horas semanais a mais disponíveis. Conforme o secretário de Saúde, Cláudio Klein, a medida beneficia tanto os munícipes que buscam atendimento nas unidades nas quais ocorreu ampliação das horas com disponibilidade de atendimento médico quanto para aqueles que buscam a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que, agora, deve sentir uma redução na demanda.

Segundo o secretário, a UPA se destina a prestar o primeiro atendimento nas urgências e emergências com vistas à estabilização dos pacientes. A estrutura conta com equipamentos também para apoio ao diagnóstico, como eletrocardiograma e exames de radiografia. Porém sua finalidade principal é o atendimento de urgências e emergências, ficando a cargo das Estratégias de Saúde da Família (ESF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) o trabalho com foco na prevenção e tratamento de enfermidades. "Dessa forma, a tendência é de redução na procura pelo atendimento na UPA, que poderá atender mais rapidamente aqueles pacientes que têm urgência de atendimento", explica.

Além das melhorias que já ocorreram em alguns postos de saúde com ampliação de horário com disponibilidade de médicos clínicos gerais, a secretaria ainda procura médicos para trabalhar mais 20 horas por semana na ESF do bairro Moinhos e mais 20 horas por semana no posto de saúde do bairro São Cristóvão.

Quem se beneficiou com a ampliação do atendimento médico foi Carine de Freitas, que procurou a ESF do bairro Jardim do Cedro para uma consulta de enfermagem. Diante da necessidade de tratamento com medicamento que só pode ser fornecido mediante prescrição médica, ela foi encaminhada para consulta. "Gostei do atendimento que recebi, pois consegui a receita e agora posso iniciar o tratamento", afirmou Carine, após a consulta.