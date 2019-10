Alunos de escola municipal lançarão obra durante a Feira do Livro

Lançamento de livro com direito à sessão de autógrafos durante a Feira do Livro. É isso que os alunos do sexto ano da Escola Wolmar Salton irão fazer. No dia 6 de novembro eles lançam a obra 'Os recontos de (não) Era uma vez Criação de uma turma divertida!'. A proposta do livro se deu a partir dos contos de fada originais. A partir da leitura, os alunos iniciaram a produção dos textos, que ocorreram com a estrutura de poemas que, obrigatoriamente, precisavam apresentar um conflito social. "A realizado dessa atividade de escrita foi bastante trabalhosa, pois foram várias escritas e reescritas", salienta a professora de Língua Portuguesa, Claudia Zimmermann Teixeira, coordenadora do projeto. O livro é resultado de três meses de trabalho e do envolvimento de 52 alunos. Dentre eles, está a participação de uma aluna com Síndrome de Down e duas alunas imigrantes de Bangladesh, que ainda não falam português.