Folha de outubro será quitada até dia 10 de dezembro

A prefeitura de Pelotas depositará no dia 7 de novembro (5º dia útil) o salário de 6259 servidores, totalizando 75,4% do total do funcionalismo. Serão pagos, referente à folha de outubro, professores e auxiliares de Educação Infantil. Receberão neste dia, também, funcionários que ganham até R$ 1,5 mil líquidos.

Até o dia 21 de novembro, a secretaria Municipal da Fazenda (SMF) vai remunerar quem recebe até R$ 2,5 mil líquidos, o que representa mais 899 servidores, perfazendo 86,3% do funcionalismo. A SMF dá o prazo até o dia 10 de dezembro para o pagamento do restante da folha. O depósito, no entanto, poderá ocorrer antes, caso haja a entrada de novos recursos. A prefeitura pagará as consignações que o servidor tiver, repassando em dia os valores às consignatárias.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas (Prevpel) garantirá o pagamento de aposentados e pensionistas cujos vencimentos mensais não ultrapassem R$ 2,5 mil líquidos até 7/11. No total, 1519 pessoas terão os benefícios depositados normalmente, o que significa 63,9% dos inativos. Quem ganha acima desse valor, a SMF divulgará data de pagamento assim que tiver previsão financeira.

O Banrisul voltará a disponibilizar o empréstimo do salário do total de ativos, inativos e pensionistas com taxa negociada pelo município de 0,98% ao mês, mais o IOF. Para garantir a operação de crédito, o funcionário não pode estar inadimplente com o banco. Também não deve possuir portabilidade com outra instituição financeira. O banco vai oferecer a liberação dos valores pelo aplicativo ou na agência. O servidor poderá não retirar todo o montante salarial, se preferir, mas a operação de crédito só poderá ser feita uma única vez por mês. Essa antecipação, via Banrisul, estará disponível no dia 7 de novembro.