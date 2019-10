Prefeitura anuncia construção de 80 unidades em programa de habitação popular

Após finalizar a assinatura dos 64 contratos dos apartamentos do primeiro módulo do programa Meu Primeiro Lar, do Minha Casa, Minha Vida, no Residencial João XXIII, no bairro União, a prefeitura, em parceria com a Caixa Econômica Federal, confirmou a construção das outras 80 unidades habitacionais. Os beneficiários são as famílias já cadastradas no setor de habitação do município, ou aqueles que tiverem interesse, e se enquadrarem nos requisitos mínimos exigidos pelo programa. Os valores de entrada e parcela são diferenciados para cada família, dependendo da renda e dos subsídios, podendo ser utilizado o saldo do FGTS. Todas passarão por avaliação social e análise de crédito. Os interessados podem realizar as inscrições, no departamento de habitação, junto ao Centro Administrativo, de segunda a sexta-feira. Entre os principais critérios estão: residir em Flores da Cunha há pelo menos cinco anos; renda familiar no limite de três salários mínimos e preencher os critérios de financiamento da Caixa.