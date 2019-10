Novo skatepark é inaugurado no município

Os skatistas do litoral não perderam tempo e já movimentam o novo SkatePark, inaugurado no fim de semana, no Parque Poliesportivo Alvimar Pieri, centro de Balneário Pinhal. Numa área de mais de 900 metros quadrados, a nova pista possui escadaria com corrimão, delta, quarter pipes transacionados, rampas de 45º, entre outros obstáculos. O valor total da obra é de R$ 295 mil. O projeto inicial, que previa uma pista simples, foi readequado para se tornar uma pista oficial, apta a receber etapas do circuito gaúcho na modalidade street.