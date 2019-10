Barracão de Natal decora a cidade e promove show e desfiles

Calçadão receberá 13 pórticos iluminados durante o período do evento, que começa no fim de novembro /PREFEITURA DE ESTRELA/DIVULGAÇÃO/CIDADES

O Barracão de Natal de Estrela já está em ritmo acelerado há dias, mas somente na quinta-feira é que empresários, lideranças sociais e a comunidade tiveram acesso às atrações principais da programação e detalhes da decoração do evento, considerado na respectiva temática já o terceiro maior do Estado, atrás apenas dos de Canela e Gramado. O início do evento está marcado para o dia 29/11.

Entre os destaques, a ornamentação da cidade, que a cada ano é ampliada e ganha novos enfeites, realizado em sua grande parte pelas mãos de servidores e voluntários no Barracão de Natal. Da entrada da cidade aos principais locais do evento, milhares de diferentes elementos natalinos farão a alegria do público. Já na rótula de entrada, três bonecos gigantes. Um Papai Noel com seis metros de altura, acompanhado de dois gnomos com três metros cada. A rua Fernando Abott, do Calçadão, este ano terá treze pórticos iluminados. O local será palco de uma das maiores novidades da edição: desfiles temáticos, que ocorrerão em quatro noites, nos dias 30/11 e 07/12, 14/12 e 21/12 e terá sete carros alegóricos e a presença de mais de 15 entidades envolvidas.

Ainda dentro do quesito ornamentação, a Praça Menna Barreto contará com centenas de elementos decorativos, como pinheiros, estrelas em led, bonecos de neve iluminados, cordões luminosos, letreiros e estrelas gigantes nas três principais entradas da praça. Ainda um carrossel junto ao chafariz central. Já no Parque Princesa do Vale, outro ponto de referência, uma árvore natalina com mais de oito metros de altura e demais elementos decorativos pelo local. A primeira-dama também ressaltou a volta do show de luzes e águas dançantes no Parque Princesa do Vale. "Não o realizamos no ano passado, e as pessoas sentiram falta. Voltará este ano ainda mais bonito, maior e emocionante. Já está sendo testado", afirmou, ao explicar que terá duração de quatro minutos e que ocorrerá nas quintas e sextas-feiras, sábados e domingos.

Entre os shows, Schwingel frizou que um desejo buscado desde a primeira edição agora vai finalmente se tornar realidade: a presença do maestro João Carlos Martins e sua orquestra. A primeira-dama disse que o sucesso do evento é resultado de um trabalho que envolve não somente o poder público, mas entidades, empresas e voluntários. "E tudo isso conseguimos em poucos edições. Mas podemos mais. É uma festa que tem potencial para muitos mais, para crescer sempre, pois veio para ficar", garantiu.