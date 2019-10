Em reunião, prefeitos analisam queda em índices de criminalidade da região

Diante da redução dos principais índices de criminalidade em Porto Alegre e na Região Metropolitana, prefeitos se reuniram para discutir ações que mantenham essa trajetória descendente. Compartilhar experiências, entender a dinâmica de trabalho da Brigada Militar e conhecer cases globais sobre o assunto foram os objetivos de uma reunião na Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal).

Os homicídios reduziram 35,2% na região, entre janeiro e setembro deste ano, em comparação ao mesmo período de 2018. Os roubos e furtos de veículos também vêm apresentando queda: 33,9% e 11,9%, respectivamente. Para o prefeito de Cachoeirinha e presidente de Granpal, Miki Breier, os resultados na área são animadores. Os números, segundo ele, refletem a política assertiva dos municípios, que apostaram na integração com o Estado como instrumento de combate à criminalidade.

Outro dado que chamou a atenção foi a redução dos confrontos entre polícia e crime organizado. A queda chegou a 70% no último ano - o que vem evitando o risco de balas perdidas e ampliando a sensação de segurança da população. "Temos muito a evoluir no assunto, mas é inegável que vivemos hoje uma situação de mais segurança do que lá atrás", definiu Breier.

Comandante regional da Brigada Militar, o coronel Oto Eduardo Amorim falou sobre a importância da integração entre os órgãos de segurança, do sigilo das operações e da necessidade de as guardas municipais estarem em harmonia com os demais entes. "Muito se fala, por exemplo, no cercamento eletrônico. Ele é importante, mas as imagens precisam estar no radar do serviço do Estado também", explicou.

O ex-secretário adjunto de Segurança Pública no governo Sartori e diretor do Instituto Cultural Floresta (ICF), Everton Oltramari compartilhou aos gestores públicos os mapas da violência gaúcha e brasileira. Oltramari relatou o trabalho da sociedade civil e seu legado, e colocou a ONG à disposição para trabalhar em harmonia com as prefeituras. "Mais estrutura para as operações melhora até a autoestima, a moral da tropa. É preciso trabalho integrado entre os vários setores, como governo, iniciativa privada e população. O Rio Grande viu os resultados", concluiu.