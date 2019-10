Município tenta assumir obras da ERS-359

Após inúmeras tentativas junto ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), estava acordado que nesta quinta-feira a empresa responsável estaria em Cotiporã para execução dos trabalhos de manutenção na ERS-359. Porém, o Daer cancelou as melhorias, deixando o município frustrado e mantendo a rodovia, que liga os municípios de Cotiporã e Veranópolis, em estado precário, sem condições de trafegabilidade. No final de 2018, a prefeitura ingressou na justiça para conseguir autorização de executar os reparos na rodovia que é de responsabilidade do Estado e, com a liminar concedida pelo Juiz da Comarca de Veranópolis, realizou no início deste ano as melhorias necessárias, utilizando recursos próprios para aquisição do material e serviços. O Daer recorreu ao Tribunal de Justiça, que cassou a liminar do município, impedindo que o mesmo faça os trabalhos na rodovia. Agora, o município irá acionar a autarquia para iniciar os trabalhos de forma imediata.