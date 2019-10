Biblioteca Municipal mudará de sede por problemas em prédio

A existência de limitações físicas e, principalmente, de graves problemas estruturais na atual sede da Biblioteca Pública Municipal Carlos Henrique Oderich Sobrinho motivou a prefeitura a abrir processo de chamamento público e definir por um novo endereço para a entidade. Alagamentos, infiltrações e comprometimento do acervo geram muitos transtornos e prejuízos para leitores, estudantes e comunidade em geral.

Instalado na esquina das ruas Pinheiro Machado e Marechal Deodoro, no Centro da cidade, o prédio que hoje abriga a biblioteca pertence aos Correios e, segundo o secretário municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Elton Fernandes, este é o primeiro problema do local. "Por ser imóvel federal, não podemos fazer obras estruturais ou reformas mais amplas e um dos principais problemas do local está no telhado, que precisa ser amplamente reformado.", explicou

A responsável pela biblioteca, Eliane Paim de Lima, detalha os transtornos vividos pelos funcionários e frequentadores do local. "Nosso telhado está totalmente comprometido. Basta chover um pouco mais forte para termos infiltrações e muitas goteiras, que alagam salas e pingam do teto e das entradas de lâmpadas, molhando estantes e os livros do nosso acervo. Tanto que várias estantes estão, hoje, com plásticos fixados para tentar proteger as obras", conta. Ela destaca também dificuldades de espaço: "Estamos em um local totalmente improvisado, dividido em várias salas pequenas, que dificultam a distribuição das prateleiras com livros e também os pontos de leitura e estudo".

A biblioteca pública está no atual endereço desde 2003, conta, hoje, com um acervo de 27 mil obras dos mais variados estilos literários e é ponto de referência na comunidade para leitores e estudantes. "Contamos com mais de 4,7 mil associados ativos, que nos procuram de forma permanente, a maior parte deles, toda a semana. Como temos uma população de cerca de 25 mil pessoas, esse dado é bem interessante", aponta Eliane Paim.

A mudança da biblioteca para o novo endereço, que fica na rua Coronel Paulino Teixeira, próximo ao cartório eleitoral de São Sebastião do Caí, no Centro, ainda não tem data definida para ocorrer, mas deve ser feita em breve. O novo prédio será alugado pela prefeitura e foi definido mediante processo no modelo chamamento público pelo menor preço. O aluguel será de R$ 2,4 mil mensais, dentro do limite imposto pela prefeitura,.