Estação de bombeamento recebe R$ 1,4 milhão em equipamentos

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) está investindo aproximadamente R$ 1,4 milhão em novos equipamentos para a Estação de Bombeamento de Água Bruta do sistema Faxinal. Dentre as ações de modernização, estão a instalação de um motor mais potente, troca do sistema de acionamento de partida compensada para inversor de frequência de média tensão, construção de nova base para moto bomba e adequações elétricas.

As melhorias estão sendo realizadas para modernizar o sistema, que possuía alguns equipamentos da década de 1990, antigos ou obsoletos, de baixa confiabilidade e dificuldade para manutenção. Com a modernização, o grupo de bombeamento passará a ter a mesma capacidade daqueles mais atualizados, como por exemplo os da barragem Marrecas. Além da confiabilidade dos novos equipamentos, mais modernos e em linha de produção ativa, haverá aumento da disponibilidade do sistema e a possibilidade de controle preciso de vazão de água bruta. Durante as obras, não há interrupção de fornecimento de água no sistema Faxinal, responsável pelo abastecimento de cerca de 50% da população de Caxias do Sul.

O gerente de manutenção eletromecânica do Samae, Ronaldo Damasceno Emerich, ressalta que as melhorias também permitirão operar o grupo de bombeamento de maneira remota, por meio do sistema de controle e monitoramento da autarquia. Ele detalha a previsão de modernização para os demais grupos do sistema Faxinal. "O intuito é modernizar toda a estação de bombeamento. Depois desse grupo que está sendo melhorado agora, o Samae irá executar a reforma dos demais três grupos de bombeamento do Faxinal, garantindo disponibilidade e confiabilidade a todo o sistema", explica Emerich. A previsão é que a reforma desse grupo de bombeamento seja concluída até o final de novembro.