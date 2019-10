GARIBALDI Notícia da edição impressa de 24/10/2019. Alterada em 25/10 às 03h00min Convênio com portugueses é assinado para fomentar enoturismo

Com a meta de aprender e cooperar com o enoturismo da Serra Gaúcha, uma comitiva de portugueses esteve em Garibaldi para assinar um convênio para um projeto de cooperação na área. A assinatura ocorreu na presença de representantes da Estrada do Sabor e demais rotas e empreendimentos turísticos, e associações empresariais garibaldenses.

O diretor da A2S e presidente da Comissão Vitivinícola Regional de Lisboa, Francisco Rico, explicou que a missão da associação é o desenvolvimento do território rural da região norte da capital portuguesa. "Queremos potencializar nosso enoturismo, e nada como aprender com outras regiões", disse ele. A região de Lisboa conta com cerca de 3 mil produtores e 10 mil hectares de vinhas, e exporta cerca de 80% da produção.

O grupo é responsável pela seleção de projetos de investimentos para o desenvolvimento de áreas rurais, com financiamento da União Europeia. Eles apresentaram a associação e o projeto de parceria, além das características turísticas e culturais da região portuguesa. "Vimos que aqui os produtores são organizados e falam em nome dos outros, resultado que queremos para melhorar a organização da nossa oferta", observaram. Lisboa recebe cerca de 20 milhões de turistas por ano, o dobro de sua população, mas eles não se deslocam pra o norte, por isso o desafio de desenvolver o turismo integrado.

Ao lembrar a integração entre o poder público e entidades garibaldenses, o vice-prefeito Antonio Fachinelli enfatizou a satisfação em o município poder cooperar pela causa comum do enoturismo. Na oportunidade, foi assinado o convênio de parceria, para a posterior construção do projeto de troca de experiências entre os envolvidos. Durante a semana, o grupo visitou a região, os atrativos das rotas garibaldenses e a Fenachamp.