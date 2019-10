Feira Agrícola começa nesta sexta-feira

A comunidade está convidada a participar da III Feira Agrícola de Arroio do Meio, que ocorre sexta-feira e sábado, no Distrito de Forqueta, junto à Associação Esportiva Forquetense. Estão confirmados 32 expositores, incluindo 24 empresas, instituições financeiras, roteiros turísticos Caminhos da Forqueta e Entre Vales e Arroios, associação de artesãs e rádio Integração. Serão dois dias de palestras, apresentações artísticas e culturais, gastronomia e demais atrações de valorização do setor primário e lazer em família. Durante todo o evento, a praça de alimentação estará a cargo da Associação Esportiva Forquetense, com galinhada na sexta-feira e churrasco no sábado, mediante cartão adquirido com a diretoria do clube, e demais opções de lanches disponíveis na hora. Haverá também mateada durante o evento.