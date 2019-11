Dia do suco de uva será comemorado na cidade em março

O primeiro domingo do mês de março está marcado oficialmente como o Dia Regional do Suco de Uva. O lançamento da comemoração foi realizado na Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves. O dia dedicado à valorização de um dos principais produtos da cadeia vitivinícola foi proposto pelo vereador de Bento Gonçalves, Edson Biasi.

"Estamos marcando história, valorizando o nosso principal produto que é o suco de uva. Agradeço todos que abraçaram este projeto. O suco é um produto nosso, que a cada dia ganha mais espaço na vida das pessoas. Temos que comemorar e fazer com que mais municípios se agreguem a este projeto" destacou Biasi no seu pronunciamento na abertura do evento. Além de Bento Gonçalves, a data também já está no calendário oficial de Flores da Cunha e Garibaldi. Outros oito municípios da Serra, principal polo produtor da fruta no estado, já foram procurados e estão no caminho de implementar o Dia do Suco. O vereador também está articulando a promoção nas esferas estadual e federal para incluir a comemoração em outras localidades.

Durante o evento, o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin, destacou que o projeto emana do povo, porque tem origem no Legislativo. "O dia do vinho já é uma realidade para todos nós, inclusive com programação consolidada. Este momento modifica a condição de vida do nosso agricultor, apresenta oportunidades de novos negócios, aplaude nossa região e cria mais uma etiqueta de qualidade e bem viver", disse.

O chefe-geral da Embrapa Uva e Vinho, José Fernando da Silva Protas, destacou a percepção do vereador para a importância da bandeira do suco de uva para a cadeia vitivinícola, como um indicativo de um novo tempo em que as autoridades públicas e as lideranças políticas se mobilizaram pensando na saúde do consumidor e na cadeia produtiva da uva. "Facilitar que todo o conhecimento e as tecnologias que existem na Embrapa, como as nossas cultivares, cheguem aos produtores e que isso seja repercutido positivamente para sociedade como um todo é muito importante", sintetizou ele.