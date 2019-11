SANTO ÂNGELO Notícia da edição impressa de 24/10/2019. Alterada em 01/11 às 03h00min Audiência trata do fim de veículos com tração animal na cidade

Proposta pelo chefe do Poder Legislativo de Santo Ângelo, Maurício Loureiro, uma audiência pública foi realizada para debater o fim da tração animal na Capital das Missões. O requerimento de Loureiro se trata de mais uma ação do vereador na busca por resolver questões da causa animal no município. O presidente da Câmara de Vereadores afirma que desde o início de seu mandato vem construindo a discussão e o debate acerca do fim da tração animal. "Além de projetos e audiências para dialogar com a comunidade, carroceiros e Ongs sobre o assunto, também fizemos o experimento de produzir um cavalo de lata, de modo a verificar custos e a usabilidade do veículo, para então chegar à possibilidade de dar fim à tração animal", esclareceu Loureiro.