Indústria de carvão prepara expansão e negocia nova área

O proprietário da fábrica de carvão Yanni e da Hidrotec Brasil, Dirson Kaufmann buscou o Executivo para anunciar a expansão da indústria de carvão e buscar uma nova área para investimentos. Ele foi recebido pelo prefeito Jacques Barbosa e explanou sobre o projeto de expansão da indústria com o aproveitamento de restos de poda e da madeira utilizada na construção civil, dando a destinação final correta aos resíduos.

Segundo explicou o empreendedor, a necessidade instalação de novos equipamentos exige uma área maior do que a ocupada atualmente pela indústria, no bairro Haller. O prefeito, por sua vez, considerou relevante o projeto tanto para o meio ambiente quanto para o desenvolvimento econômico, abrindo novas vagas de trabalho e de riqueza para Santo Ângelo. "Vamos determinar estudos para a efetivação deste projeto, com a cessão de uma área adequada, considerando a importância da destinação final correta dos resíduos de podas e de restos da construção civil, e pela importância econômica para Santo Ângelo", declarou.

A Yanni abastece as regiões Noroeste e Grande Porto Alegre e precisa ampliar sua produção para atender a demanda do Estado, além de investir na exportação do produto para países como Estados Unidos, Portugal e Espanha. Atualmente a indústria gera oito empregos diretos e, com a expansão, prevê o aumento de ofertas de trabalho.

De acordo com Kaufmann, para implantar a destinação final dos resíduos, a indústria está investindo em fornos pirólise para a carbonização dos resíduos. Da fumaça será extraído o óleo e do resto da madeira será produzido o briquete de carvão. Nos fornos de pirólise, a ação do calor sobre a madeira, que é um material predominantemente orgânico, implica na sua total degradação.