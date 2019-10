CARLOS BARBOSA

Comeou nesta semanaa montagem da decorao para o Natal no Caminho das Estrelas. Esta ser a 19 edio da grande festa do natal. Servidores da prefeitura j esto trabalhando na montagem da estrutura da rvore de Natal, na torre do Parque da Estao. O trabalho iniciou com a instalao dos arcos para que em seguida seja feita a colocao das mangueiras luminosas. Ao todo so mais de 8 mil metros de mangueiras que sero revisadas durante a instalao e manuteno da decorao. O natal ter elementos novos como casa das etnias, bolas de natal, cenografia especial na Rua Coberta para a Vila Natalina, decorao na Igreja Matriz e em algumas comunidades do interior. A secretaria municipal de Desenvolvimento Turstico, Indstria e Comrcio prepara ainda surpresas para a comunidade barbosense, durante o perodo da programao do evento, que ser de 23 de novembro a 06 de janeiro.