Com 400 apresentações, Natal Luz tem início nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, inicia a 34ª edição do Natal Luz de Gramado. A solenidade de abertura acontece no Palácio dos Festivais às 18h30 com apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado e chegada do Papai Noel. Logo na sequência, o Show de Acendimento em frente o Palácio dos Festivais abre a série de grandes espetáculos do Natal Luz.

Serão aproximadamente 400 apresentações até janeiro do ano que vem. A organização espera superar os números de anos anteriores, que chegaram a mais de dois milhões de turistas no período do Natal Luz. A decoração que chegou às ruas, praças, rótulas e pórticos em fase de finalização já mostra que o Natal Luz será sucesso.

O Natal Luz apresenta quatro grandes espetáculos. "A Lenda do Bosque de Natal", na Expogramado, apresenta os moradores de uma vila escondida no bosque de pinheiros de Natal, que irão passar por momentos de muita emoção, em virtude do suposto sumiço do Papai Noel. Já o "Illumination", no Lago Joaquina Bier, conta com tenores, sopranos e arranjos musicais emocionantes sob o comando de Walther Neto e dois maestros, que irão apresentar grandes clássicos de Natal com dezenas de dançarinos. O show tem a narração de Cid Moreira, que estará na cidade nesta quinta-feira para a abertura.

O desfile "A Magia de Noel" também acontece na Expogramado e conta com três momentos distintos: o nascimento do menino Jesus, uma Parada de Natal Circense, com mais de trinta artistas que vão para a avenida levantar o público e o aparecimento do Papai Noel, que interage ao longo de todas as alas do desfile. Por último, o "Show de Acendimento", no Palácio dos Festivais, mostra um espetáculo de som, luz e emoção com a história do Bom Velhinho e da menina Ana.

Os horários das atrações e os locais podem ser consultados no site www.natalluzdegramado.com.br. É possível, também, comprar os ingressos antecipados para os shows.