Prefeitura garante R$ 3 milhões para o Aeroporto Regional

A prefeitura de Caxias do Sul garantiu o empenho no valor de R$ 3 milhões da União para 2020. Essa é a primeira parte do empenho, do total de quase R$ 200 milhões, que serão destinados para a construção do novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, em Vila Oliva. Os R$ 3 milhões irão custear os valores do ano que vem previstos para o começo dos trabalhos.

O empenho foi aprovado em uma reunião na Secretaria de Aviação Civil (SAC) em Brasília. Além do valor, também foi discutido o cronograma de obras do novo aeroporto. O cronograma prevê licitação em 2020 e entrada em operação durante o ano de 2023. "Esse empenho consolida o cronograma que prevê o início desse grande projeto para o próximo ano, resultado de um trabalho intenso e de dedicação da administração municipal. O Aeroporto Regional da Serra Gaúcha é realidade e vai dar um novo horizonte para o desenvolvimento econômico da região", completou o titular da secretário municipal do Planejamento, Fernando Mondadori.

No dia 4 de dezembro, será assinado o Termo de Compromisso entre a prefeitura de Caxias do Sul e a SAC para o repasse de, aproximadamente, R$ 200 milhões da União para a construção do novo aeroporto. A assinatura no Ministério da Infraestrutura terá a presença do prefeito Daniel Guerra. Também está prevista a participação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas; e do secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, além de outras autoridades e lideranças. Será assinado o Termo de Compromisso de ambas as partes para construção do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, localizado em Vila Oliva. As obras devem iniciar seis meses após a abertura da licitação.