EGR fará avaliação para fechar pista central do trevo da RSC-287

Em reunião na Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), em Porto Alegre, foram anunciadas algumas medidas para aumentar a segurança de quem trafega pelas rodovias RSC-287 e RSC-453. As ações a médio e longo prazo foram apresentadas pelo diretor-presidente da Estatal, Urbano Schmitt e também pelo secretário Extraordinário de Parcerias do RS, Bruno Vanuzzi à comitiva de Venâncio. O grupo mostrou a preocupação com os índices resultantes do grande fluxo de veículos nas duas rodovias que passam pela cidade.

Os números de colisões, acidentes e mortes nas imediações do trevo de acesso a cidade e ao Casa Cheia, são alarmantes. "Dos pouco mais de 200 quilômetros da RSC-287 estes são os pontos que mais nos preocupam. Uma das ações que realizamos para diminuir a problemática é com a fiscalização com radar móvel duas a três vezes por semana", salienta o Comandante da 2ª Companhia da Polícia Rodoviária, Silvio Erasmo Souza da Silva. Uma das alternativas apresentadas pela comitiva venâncio-airense é o fechamento da pista central do trevo principal de acesso a Venâncio sentido capital-interior. Para isso, Urbano Schmitt afirmou que uma equipe técnica será deslocada para avaliar a viabilidade nas próximas semanas.

Além disso, Schmitt prometeu melhorias na sinalização, com redutores, na região do trevo principal e também a recolocação da sinalização termoplástica em Estância Nova, proximidades da Escola Adelina Isabela Konzen. "É o que propomos a curto prazo, para ofertar mais atenção. Agora, todo e qualquer investimento maior em meio ao processo de concessão, sem estar dentro dos parâmetros, será dinheiro público que se perde. Precisamos deixar que o projeto da duplicação comece a andar", acrescentou o diretor.

De acordo com Bruno Vanuzzi, no projeto de concessão da RSC-287 está incluso a construção de um viaduto no trevo de acesso a Venâncio no ano 7 da concessão. A licitação deve ocorrer no início do próximo ano. Da RSC-453 o grupo pediu agilidade no processo de autorização junto ao Daer para a transferência da sinaleira, instalada no ano passado no trevo de acesso ao Bairro Coronel Brito, para o trevo de acesso ao bairro Battisti.

De acordo com Urbano Schmitt, um projeto de melhorias da 453 está pronto para sair do papel. No investimento de cerca de R$ 12 milhões, estão melhorias e trocas na base, e reciclagem da pista. No plano também estão inseridas a construções de um trevo de acesso ao bairro Brands, com custo de R$ 1,3 milhão e ainda melhorias no acesso a Mato Leitão.