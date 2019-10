Nesta quinta-feira, a prefeitura de Três Coroas irá realizar uma audiência pública, em que serão tratados os principais rumos do município. Haverá abordagens sobre as finanças públicas e novos projetos que estão sendo planejados para o município. A reunião, aberta ao público, ocorrerá no Salão Nobre da sede do Executivo municipal, a partir das 9h30. A audiência é uma forma de promover a participação popular no processo de decisão sobre a coisa pública.