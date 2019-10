Sine oferta 120 vagas para trabalhar na construção civil

De 23 a 31 de outubro, o Sine de Sapucaia do Sul fará pré-seleção de candidatos interessados em trabalhar em construção civil. Ao todo, são 120 vagas, sendo 30 para pedreiro, 30 para carpinteiro, 30 para ferreiro e 30 para servente. Interessados devem comparecer na secretaria municipal do Trabalho, Cidadania e Economia Solidária, na avenida Assis Brasil, 47, das 8h às 16h30, levando currículo e carteira de trabalho. Para as vagas de pedreiro, carpinteiro e ferreiro, é necessário, no mínimo, seis meses de experiência na função, comprovados na carteira de trabalho. Já para servente não é preciso ter experiência. No Sine os candidatos pré-selecionados receberão uma carta de encaminhamento para a empresa contratante, que posteriormente fará as entrevistas. Convênio médico e odontológico, cartão alimentação e refeitório são alguns dos benefícios oferecidos.